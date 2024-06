Norton 360 Standard 2024: prezzo BOMBA su Amazon (-65%)

Norton 360 Standard 2024 rappresenta un punto di riferimento nel panorama degli antivirus moderni, offrendo una protezione avanzata per PC, Mac e dispositivi mobili. Oggi, grazie a un’incredibile offerta su Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto assurdo del 65%. Approfitta subito di questo affare e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 13,99 euro, anziché 39,99 euro.

Norton 360 Standard 2024: imperdibile a questo prezzo

Questo antivirus Norton garantisce una sicurezza completa per il tuo dispositivo, proteggendolo in tempo reale contro minacce come ransomware, virus, spyware e phishing. La sua avanzata tecnologia di rilevamento delle minacce assicura che il tuo dispositivo sia sempre protetto dalle ultime minacce online.

Norton 360 Standard non si limita a fornire protezione antivirus. Include un Password Manager che ti consente di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online. Tutte le informazioni sono conservate in un vault crittografato sul cloud, assicurandoti che solo tu possa accedervi. Questo strumento è essenziale per chi desidera mantenere al sicuro i propri dati personali e finanziari.

Un’altra caratteristica fondamentale è la Secure VPN, che ti permette di navigare e accedere alle app e ai siti Web preferiti con una connessione Wi-Fi sicura, sia a casa che in viaggio. La crittografia avanzata della VPN garantisce che le tue attività online rimangano private e protette da occhi indiscreti, migliorando notevolmente la tua sicurezza digitale.

Per prevenire la perdita di dati, Norton 360 Standard offre 10 GB di backup del PC nel cloud. Questa funzione ti consente di salvare file e documenti importanti, proteggendoli da errori del disco rigido, furti di dispositivi e persino attacchi ransomware. Il backup nel cloud è una misura preventiva indispensabile per chi desidera proteggere le proprie informazioni più preziose.

Il Smart Firewall per PC è un’altra barriera di protezione cruciale, che blocca il traffico non autorizzato e impedisce a potenziali hacker di accedere al tuo computer. Questo firewall intelligente controlla costantemente le comunicazioni in entrata e in uscita, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro da intrusioni non autorizzate.

Norton 360 Standard non si limita a fornire protezione antivirus ma include Password Manager, Secure VPN, 10 GB di backup del PC nel cloud, e Smart Firewall per PC.