Norton 360 Standard: 60% di sconto per l'antivirus

La sicurezza è divenuta ormai essenziale per navigare sul Web senza preoccupazioni.

Se fino a poco tempo fa le minacce erano poche, limitate ai classici virus, oggi queste sono aumentate esponenzialmente. Malware, adware, trojan, worms e ransomware sono solo una parte dei potenziali pericoli che si nascondono in rete.

D’altro canto dati e file personali, così come password e numeri di carte di credito, sono prede alquanto ambite per i pirati informatici. In questa situazione quasi del tutto fuori controllo, un buon antivirus può fare davvero la differenza.

Affidarsi a Norton 360 Standard, nello specifico, vuol dire ottenere il supporto da parte di uno dei pilastri del settore, con un brand attivo da decenni.

Norton 360 Standard offre molto più di un semplice antivirus

Attenzione però: definire Norton 360 Standard come un semplice antivirus di concezione classica è a dir poco riduttivo.

I tradizionali strumenti di scansione, rilevamento ed eliminazione in tempo reale infatti, sono accompagnati da utility avanzate altamente efficaci.

Con Secure VPN, per esempio, è possibile usufruire di una rete privata virtuale, con tanto di traffico crittografato. I firewall per ambiente PC Windows o Mac, rappresentano un altro modo per bloccare il traffico non autorizzato.

Tenendo conto di quanto gli hacker puntino alle nostre parole d’accesso, il password manager incluso in Norton 360 Standard offre un notevole passo avanti nel contesto della sicurezza. Sotto il punto di vista della privacy, il sistema SafeCam per PC permette di impedire accessi alla webcam da parte di soggetti non autorizzati.

Infine, grazie ai 10 GB di spazio su cloud per i backup, è possibile proteggere efficacemente anche i dati importanti da attacchi come il temutissimo ransomware.

E il prezzo? Grazie all’attuale offerta, è possibile ottenere la protezione di questa suite con lo sconto del 60%. Norton 360 Standard, di fatto, viene dunque a costare solamente 29,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.