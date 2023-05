Norton 360 Standard: protezione perfetta con 2,50€ al mese

Con Norton 360 Standard a 2,50 euro al mese ti assicuri una protezione perfetta. Metti al sicuro il tuo dispositivo da qualsiasi minaccia reale o presunta. La sua app è completa di tutte le funzionalità necessarie per sicurezza e privacy totali. Approfitta oggi stesso di questa promozione incredibile con uno sconto del 60%.

Partiamo subito con la prima delle funzionalità offerte in questo pacchetto di sicurezza informatica, la protezione in tempo reale del più potente antivirus in commercio. Blocca qualsiasi pericolosa attività malevola nei tuoi confronti e nei confronti dei tuoi file, documenti, contenuti multimediali e tanto altro.

Continuiamo con Secure VPN, la rete privata virtuale senza tracciamento che ti assicura privacy e anonimato durante i tuoi momenti connessi online. Aggiungendo la crittografia avanzata alla tua navigazione mantiene sicure e private tutte le informazioni che invii e ricevi.

Norton 360 Standard: tutte le funzionalità extra

Scegli Norton 360 Standard a soli 2,50 euro al mese grazie al potente sconto del 60% attivo su questo abbonamento. Oltre al potente antivirus e all’eccellente VPN, questo pacchetto include anche altre funzionalità extra molto utili e interessanti per completare il tuo livello di sicurezza.

Infatti, hai anche un Password Manager multidispositivo in grado di generare, memorizzare e gestire facilmente password, carte di credito e altre credenziali online. Addirittura le sue estensioni ti permettono di compilare automaticamente i campi di accesso con le informazioni corrette.

Poi c’è Smart Firewall per PC o Firewall per Mac. Si tratta di una funzione inclusa in Norton 360 Standard specializzata nel monitorare la comunicazione tra il tuo computer e gli altri computer bloccando il traffico non autorizzato. Così sei tranquillo che niente e nessuno può infiltrarsi nel tuo dispositivo provocando danni o rubando informazioni.

Per prevenire possibili perdite di dati dovute a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware c’è il Backup del PC nel Cloud che salva file e documenti importanti come misura preventiva. Infine con SafeCam tieni sotto controllo tutti gli accessi alla webcam e ti aiuta a bloccare gli accessi non autorizzati.

