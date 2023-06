Norton 360 Standard, sicurezza totale scontata del 60%

Indipendentemente dal compito da svolgere, condividiamo tutti una cosa in comune: una connessione perpetua al mondo digitale, che necessita però di sicurezza totale.

Per lavorare, studiare o dedicarci ad attività del tempo libero, ci affidiamo a Internet e alla sua vasta gamma di servizi e risorse per aiutarci a collaborare con gli altri, comunicare tra di noi e rimanere informati.

Purtroppo, le numerose opportunità di Internet sono spesso accompagnate da minacce reali e tangibili, che sono state predisposte dai criminali informatici con lo scopo di infettare i nostri dispositivi, rubare i nostri dati e violare la nostra privacy.

Di conseguenza, è imperativo prendere le dovute precauzioni per proteggerci. Norton, uno dei nomi di spicco nel settore della sicurezza informatica, offre attualmente la suite 360 ​​Standard a un prezzo scontato di 45 euro rispetto al suo prezzo originale.

Ciò equivale a uno sconto del 60% sul prezzo di listino, che è pari a 74,99 euro. Clicca qui sotto se intendi abbonarti.

Norton 360 Standard, sicurezza totale col risparmio di 45 euro

Il nome di questo prodotto indica che fornisce una sicurezza totale per l’utente. Consiste in una suite di strumenti avanzati e regolarmente aggiornati che funzionano su tutti i fronti.

Oltre al noto antivirus che allontana ogni tipo di software dannoso, ransomware compreso, dispone anche di diverse funzionalità.

Stiamo parlando di una VPN per navigare in modo anonimo, un robusto firewall che impedisce il traffico non autorizzato, cloud storage per i backup, tecnologia SafeCam che blocca i tentativi di dirottamento della webcam e un password manager.

Norton offre una gamma di opzioni per gli utenti che cercano protezione, tra cui l’economico Antivirus Plus, oltre a 360 Deluxe e 360 ​​Premium, che offrono rispettivamente una copertura per un massimo di 5 o 10 dispositivi. 360 Standard è solo una delle scelte disponibili.

Lo sconto previsto è applicabile per un abbonamento annuale. Se scegli di attivarlo tempestivamente, puoi acquistarlo a soli 29,99 euro, invece degli originari 74,99 euro, che è uno straordinario sconto del 60% pari a un risparmio totale di 45 euro.

La compatibilità è assicurata con la maggior parte dei sistemi operativi come Windows, macOS, Android e iOS, includendo quindi computer, smartphone e tablet.

