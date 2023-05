Norton Antivirus al 60% di SCONTO: una SORPRESA

Grazie a Norton Antivirus sicurezza e privacy non sono più un lusso per pochi, ma una certezza per tutti. Con la promozione del 60% di sconto sul Piano 360 Standard chiunque può installare la sua suite di protezione in tempo reale contro le minacce online. Attivala ora a soli 2,50 euro al mese in un’unica soluzione.

Questa potente protezione per il tuo dispositivo e la tua privacy online è una pietra miliare del settore. La sua applicazione multidispositivo rende tutto semplice, accessibile e configurabile. Nulla è lasciato al caso o all’inesperienza dell’utente, ma sarà proprio questo provider a seguirti passo passo per ottenere il massimo dai suoi servizi.

Norton Antivirus è estremamente efficiente e leggero. Non appesantisce per nulla il dispositivo su cui lo installi. Anzi, ne aumenti la sicurezza e quindi anche la velocità evitando che minacce pericolose ne prendano il controllo apportando modifiche e violando i tuoi dati personali.

Norton Antivirus a 2,50€ al mese: un’ottima occasione da cogliere al volo

Attiva subito Norton Antivirus a soli 2,50 euro al mese in un’unica soluzione. Uno sconto del 60% per una suite di sicurezza all’avanguardia e sempre aggiornata. Oltre alla protezione in tempo reale avanzata contro qualsiasi minaccia reale o presunta, hai anche a disposizione una potente VPN che ti assicura una navigazione anonima e crittografata.

In questo modo mantieni al sicuro e private tutte le informazioni che invii e ricevi quando sei connesso online. La crittografia di livello militare rende illeggibili i dati che utilizzi quando navighi in internet, effettui acquisti online, consulti il conto corrente online o fai molto altro ancora.

Norton Antivirus fornisce anche un Password Manager integrato che genera e memorizza password, credenziali di accesso, carte di credito e altre credenziali online per un gestione facile e sicura dei tuoi accessi privati. Scopri anche Smart Firewall o Firewall, rispettivamente per PC e Mac, che monitorano le comunicazioni tra computer bloccando il traffico non autorizzato.

