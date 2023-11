Norton Antivirus Black Friday: sicurezza online a prezzi convenienti

Il Black Friday è arrivato anche da Norton Antivirus per tanta sicurezza online a prezzi convenienti! Scopri tutte le offerte in cyber sconto fino al 71%. Si tratta di un’opportunità molto speciale per far sì che niente e nessuno possa violare i tuoi dispositivi, la tua privacy e la tua identità digitale. Gli attacchi oggigiorno sono sempre più frequenti e pericolosi.

Black Friday e Cyber Monday sono arrivati in anticipo sugli abbonamenti Norton 360 selezionati. Ricordati di essere veloce perché si tratta di offerte esclusive a tempo limitato. Vediamo insieme tutte le soluzioni per aumentare la tua protezione online e quella della tua famiglia. Ricche di funzionalità, sono fatte su misura per te e per le tue esigenze.

Norton Antivirus Black Friday e Cyber Monday: soluzioni fino al 71% di sconto

Scopri le soluzioni in super sconto, fino al 71%, disponibili per Norton Antivirus grazie al Black Friday e al Cyber Monday. Si tratta di promozioni significative su due abbonamenti super famosi e ricchi di funzionalità molto interessanti. Dai un’occhiata al prezzo speciale e a tutto quello che è incluso nell’abbonamento per fare una scelta mirata in base alle tue necessità e a quelle della tua famiglia.

Norton 360 Deluxe al 71% di sconto. Questo pacchetto include una licenza annuale per 5 PC, Mac, Tablet o Smartphone. Al suo interno trovi una protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e hacker. Inoltre, hai anche la garanzia 100% Promessa Protezione Virus. In aggiunta puoi sfruttare anche 50GB di backup dati nel cloud, una connessione internet privata con VPN, il Dark Web Monitoring e la protezione minori.

Norton 360 Premium al 65% di sconto. Questo pacchetto include una licenza annuale per 10 PC, Mac, Tablet o Smartphone. Al suo interno trovi una protezione in tempo reale contro virus, malware, ransomware e hacker. Inoltre, hai anche la garanzia 100% Promessa Protezione Virus. In aggiunta puoi sfruttare anche 75GB di backup dati nel cloud, una connessione internet privata con VPN, il Dark Web Monitoring e la protezione minori.

