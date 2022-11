Norton Antivirus a meno di 3€ al mese: ecco l'offerta imperdibile

Norton Antivirus è un’ottima soluzione per proteggerti da malware e virus di ogni specie. La sua protezione a 360 gradi è molto apprezzata dagli esperti del settore. Inoltre, la leggerezza della sua applicazione garantisce velocità e prestazioni inalterate ai tuoi dispositivi nonostante sia costantemente in funzione.

Infatti, questo speciale antivirus non va mai a dormire. Se il device è acceso, la protezione in tempo reale non si ferma mai. Continua a monitorare costantemente qualsiasi flusso arrivi dal Web o da periferiche esterne. Insomma, sarai al sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In un’unica soluzione hai tutto quello che ti serve per proteggere anche la tua privacy. Infatti, inclusa nel prezzo c’è Secure VPN che ti permette di navigare online in modo anonimo e con maggiore sicurezza senza tracciamento. La crittografia avanzata mantiene sicure e private le informazioni non solo che invii, ma che ricevi.

Attiva subito Norton Standard a soli 29,99 euro, invece di 74,99 euro. Non sono altro che 2,49 euro al mese per avere una protezione totale dei tuoi dispositivi. Questa ti eviterà spiacevoli conseguenze dovute a pericolosi data breach, violazioni di account, clonazione di carte di pagamento e molto altro.

Norton Antivirus: ottima offerta per un sistema di sicurezza completo

Con Norton Antivirus ottieni una suite di sicurezza completa di tutto. Non dovrai attivare nessun altro componente aggiuntivo per integrare la tua difesa dalle minacce moderne del Web. Infatti, scaricando l’applicazione legata al pacchetto standard in offerta a soli 29,99 euro l’anno hai inclusi:

protezione in tempo reale dalle minacce per una sicurezza avanzata contro i pericoli esistenti ed emergenti;

dalle minacce per una sicurezza avanzata contro i pericoli esistenti ed emergenti; Secure VPN per navigare in totale anonimato con crittografia avanzata per mantenere sicure e private le informazioni che invii e ricevi;

per navigare in totale anonimato con crittografia avanzata per mantenere sicure e private le informazioni che invii e ricevi; Smart Firewall per PC;

per PC; Firewall per Mac;

per Mac; Password Manager capace di generare password complesse, memorizzare e gestire in modo sicuro e pratico credenziali di accesso, codici e carte di pagamento;

capace di generare password complesse, memorizzare e gestire in modo sicuro e pratico credenziali di accesso, codici e carte di pagamento; cloud backup del PC utile per salvare file e documenti importanti in modo da prevenire la perdita dei dati dovuti a errori del disco, furto di dispositivi e ransomware;

del PC utile per salvare file e documenti importanti in modo da prevenire la perdita dei dati dovuti a errori del disco, furto di dispositivi e ransomware; SafeCam per PC che avvisa riguardo a tentativi di accesso alla webcam e ti permette di bloccare quelli non autorizzati.

Insomma, Norton Antivirus è la scelta giusta per chi cerca il risparmio senza rinunciare però alla sua sicurezza completa. La sua protezione anti-malware previene anche la perdita di dati causata da ransomware o da guasti del disco rigido oltre che archiviare e gestire le tue password in modo efficiente. Oggi è tuo a soli 29,99 euro l’anno.

