Norton Antivirus: per te abbonamenti scontati fino al 66%

Norton 360 Standard rappresenta la soluzione per tutti coloro che cercano una protezione per il proprio dispositivo. Non a caso, stiamo parlando di uno dei migliori antivirus presenti attualmente sul mercato: virus, malware, ransomware e hackeraggio non sono più una minaccia.

Per andare incontro alle esigenze degli utenti, Norton ha deciso di dare il via ad un’offerta limitata che taglia il prezzo dei suoi abbonamenti per il primo anno. Accedendo alla pagina web dedicata è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze: dal Norton Antivirus Plus disponibile a soli 19,99 euro al Norton 360 Premium disponibile a soli 44,99 euro grazie ad uno sconto del 60%.

Norton: la soluzione per la massima protezione

Oltre agli abbonamenti sopra citati, come Norton Antivirus Plus e Norton 360 Premium, non mancano altre soluzioni come Norton 360 Deluxe o Norton 360 Standard. Quest’ultimo, infatti, può essere tuo pagando solamente 29,99 euro per il primo anno grazie ad uno sconto del 60%. Con una cifra del tutto minima, dunque, puoi avere a portata di click uno strumento in grado di assicurare protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio. A rendere il tutto ulteriormente conveniente, la possibilità di utilizzare una connessione a Internet privata con VPN inclusa nel prezzo e 10 GB di backup nel cloud.

Non a caso, milioni di persone hanno già scelto questa protezione antivirus perchè è facile da usare e installare contro le minacce online avanzate. Ricorda che la sicurezza del dispositivo aiuta a bloccare gli hacker, mentre Norton Secure VPN contribuisce a mantenere private le tue attività online! Non perdere altro tempo se vuoi usufruire della promozione limitata che sconta gli abbonamento fino al 66% per il primo anno.

