Norton Antivirus Plus a meno di 20 euro/anno: abbonati subito

Non c’è margine di errore per quanto riguarda la sicurezza informatica. È fondamentale privilegiare l’acquisizione di una suite antivirus completa, completa di strumenti supplementari in grado di ottimizzare la salvaguardia dei propri dispositivi e dati.

Norton Antivirus Plus offre una varietà di servizi, tra cui un password manager, un firewall per PC o Mac e un servizio di backup su cloud per i file del PC, che garantiscono una protezione completa e istantanea contro qualsiasi minaccia informatica.

Il costo del servizio è di 19,99 euro all’anno, che ammonta a meno di 2 euro al mese.

Per ottimizzare le misure di protezione e fornire accesso VPN illimitato su più dispositivi, Norton 360 offre tre piani distinti: Standard, Deluxe e Premium.

Questi piani partono da un prezzo ragionevole di 29,99 euro per un abbonamento di un anno. Per attivare l’offerta Norton, è sufficiente visitare il loro sito Web ufficiale e selezionare il piano appropriato.

Norton Antivirus Plus offre un’ampia protezione a un prezzo scontato

Quando selezioni Norton Antivirus Plus, puoi stare certo che riceverai un pacchetto completo che comprende quanto segue:

protezione dalle minacce informatiche in tempo reale ;

; archiviazione delle credenziali di accesso e le informazioni di pagamento attraverso l’utilizzo di un password manager . Si tratta di uno strumento progettato per salvaguardare i dati sensibili e consente agli utenti di accedere comodamente ai propri account senza dover ricordare più nomi utente e password;

. Si tratta di uno strumento progettato per salvaguardare i dati sensibili e consente agli utenti di accedere comodamente ai propri account senza dover ricordare più nomi utente e password; un firewal l che consente il monitoraggio di tutte le comunicazioni e la prevenzione dell’ingresso di traffico non autorizzato nel sistema;

l che consente il monitoraggio di tutte le comunicazioni e la prevenzione dell’ingresso di traffico nel sistema; il backup nel cloud dei dati del tuo personal computer con una capacità di archiviazione di 2 GB.

Per un anno intero di protezione, il pacchetto di Norton ha un prezzo di soli 19,99 euro, pari a un costo inferiore a 2 euro al mese.

Da segnalare anche i piani Norton 360, disponibili a partire da 29,99 euro.

Questi piani non solo forniscono GB aggiuntivi per il backup dei dati, ma includono anche un accesso VPN illimitato per la navigazione privata e sicura. Inoltre, i piani consentono l’estensione della protezione fino a 10 dispositivi.

È possibile accedere all’offerta sulla suite Norton Antivirus Plus direttamente dal sito Web ufficiale cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.