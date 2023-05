Norton Antivirus e VPN a soli 2,50€ al mese

Approfitta subito dell’offerta che ti permette di ottenere Norton Antivirus a soli 2,50 euro al mese. Un’occasione pazzesca dato che inclusi hai un potente antivirus con protezione in tempo reale e un’efficiente VPN per navigare in modo anonimo e sicuro.

Norton Antivirus VPN a soli 2,50€/mese

Un prezzo molto conveniente per un servizio di sicurezza e privacy informatica completo. Attivandolo hai a disposizione un’app multidispositivo compatibile con i sistemi operativi più diffusi: Windows, macOS, Android, iPadOS e iOS.

Norton Antivirus e VPN è una soluzione all’avanguardia che non si limita solo a fornire protezione in tempo reale contro le minacce del web, ma integra funzionalità essenziali per mantenere uno stato di sicurezza elevato durante qualsiasi tua attività online e offline.

Norton Antivirus: un’unica soluzione con più funzionalità

Norton Antivirus 360 Standard si presenta con un’applicazione molto intuitiva che include tutte le funzionalità di questo servizio. Oltre alla sicurezza avanzata di un antivirus che contribuisce a proteggere il tuo dispositivo, fornisce anche Secure VPN.

Questa VPN ti assicura una navigazione con rete privata virtuale senza tracciamento. Così aggiungi la crittografia avanzata alle tue attività online per mantenere sicure e private le informazioni che invii e ricevi.

A ciò si aggiunge anche un comodo Password Manager utilissimo per conservare al sicuro le tue password, credenziali di accesso e carte di credito. Inoltre, questo sistema ti aiuta anche a generare password complesse per evitare possibili accessi indesiderati.

Con Smart Firewall per PC o Firewall per Mac tieni monitorate le comunicazioni tra il tuo computer e gli altri computer, bloccando il traffico non autorizzato e quindi pericoloso. Inoltre, puoi salvare file e documenti importanti in un backup nel cloud come misura preventiva contro la perdita di dati dovuti a errori di sistema, danni al disco rigido o ransomware.

Infine, SafeCam per PC monitora gli accessi alla webcam e ti aiuta a bloccare quelli indesiderati. Approfitta quindi di questa incredibile opportunità che puoi ottenere grazie a Norton Antivirus con VPN, Password Manager, Firewall, Backup in Cloud e SafeCame.

