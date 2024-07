Norton e la sicurezza dei dati nel cloud: protezione garantita

La sicurezza dei file è importante, su questo c’è poco da discutere. A maggior ragione oggi, di fronte a pericoli sempre più significativi. Tra questi si annoverano i ransomware, attacchi informatici mirati che portano alla crittografia dell’intero PC e alla conseguente perdita di immagini, video e documenti di lavoro.

Per contrastare in maniera efficace questo pericolo, una delle soluzioni migliori è affidarsi alla piattaforma all-in-one Norton 360, sviluppata dall’azienda Norton Antivirus per offrire una suite di servizi di sicurezza che va ben al di là di un semplice antivirus. In queste ore sui piani Norton 360 è possibile risparmiare fino al 66%, con prezzi a partire da 2,50 euro al mese per 12 mesi.

Norton 360 scende in campo per la sicurezza dei dati nel cloud

La funzionalità chiave degli account Standard, Deluxe e Advanced di Norton 360 è il backup del PC nel cloud. servizio che aiuta gli utenti a prevenire la possibile perdita di foto, video e file causata da un ransomware o un guasto del disco rigido, sfruttando il salvataggio in uno spazio cloud sicuro. I documenti saranno al sicuro anche nell’eventualità che il computer venga rubato o smarrito, oppure qualora l’unità del disco rigida venga compromessa o bloccata da un ransomware.

Il servizio di backup del PC nel cloud è incluso in tutti e tre i piani di Norton. L’unica differenza consiste nello spazio cloud messo a disposizione per ciascun piano: 10 GB vengono riservati all’account Standard, 50 GB a quello Deluxe, fino ad arrivare a 200 GB con il piano Advanced che è quello più completo.

In questo momento è possibile attivare Norton 360 a partire da 2,50 euro per 12 mesi (piano Standard). Su tutti i piani si applica inoltre una garanzia di rimborso della durata di 60 giorni.