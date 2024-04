Norton e protezione Android: sicurezza Mobile a prezzi convenienti

Troppe persone ancora oggi tendono a sottovalutare le minacce informatiche quando navigano in rete con il proprio smartphone. È convinzione diffusa infatti che i pericoli si corrano soltanto col computer, ignorando completamente l’importanza di un buon antivirus installato sul telefono.

A maggior ragione se il dispositivo in questione monta il sistema operativo Android, più esposto ai virus rispetto ad iPhone. Tra le soluzioni migliori a cui ci si può affidare per mantenere i propri dati al sicuro segnaliamo Norton Mobile Security per Android, il pacchetto di sicurezza sviluppato da Norton per proteggere il telefono dalle minacce online.

Le funzionalità di Norton Mobile Security per Android

L’app Norton Mobile Security for Android fa innanzitutto da scudo contro virus, malware e altre minacce informatiche. La sua azione consente di salvaguardare i propri dati personali dai pericoli della rete, in crescita esponenziale in ambito mobile nel corso degli ultimi anni. Inoltre è in grado di identificare in modo più facile le truffe online, aiutando così i suoi utenti a evitarle.

Scendendo più nel dettaglio, queste sono le funzionalità chiave di Norton Mobile Security per i dispositivi Android:

Analisi app : grazie all’utilizzo di una tecnologia di scansione delle app proprietaria, Norton Mobile Security per Android è in grado di analizzare nel dettaglio ogni singola applicazione scaricata e proteggere così in maniera proattiva lo smartphone da eventuali violazioni della privacy, adware, ransomware e malware.

: grazie all’utilizzo di una tecnologia di scansione delle app proprietaria, Norton Mobile Security per Android è in grado di analizzare nel dettaglio ogni singola applicazione scaricata e proteggere così in maniera proattiva lo smartphone da eventuali violazioni della privacy, adware, ransomware e malware. Sicurezza Wi-Fi : monitoraggio continuo della rete Wi-Fi a cui si è connessi, con la capacità di rilevare qualora sia sotto attacco o pericolosa, con notifiche immediate per aiutare il proprietario del telefono a proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie.

: monitoraggio continuo della rete Wi-Fi a cui si è connessi, con la capacità di rilevare qualora sia sotto attacco o pericolosa, con notifiche immediate per aiutare il proprietario del telefono a proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie. Sicurezza Internet : funzionalità che consente di rilevare in automatico e allo stesso tempo prevenire l’accesso a siti web dannosi e/o fraudolenti quando si naviga in Internet, si usa un’app specifica, si invia un SMS o una e-mail, oppure ci si collega ai propri social.

: funzionalità che consente di rilevare in automatico e allo stesso tempo prevenire l’accesso a siti web dannosi e/o fraudolenti quando si naviga in Internet, si usa un’app specifica, si invia un SMS o una e-mail, oppure ci si collega ai propri social. Sicurezza del dispositivo: avvisi puntuali qualora il sistema operativo presenti delle vulnerabilità evidenziate nel corso dell’ultima scansione, utili per prendere le misure indispensabili per proteggere il proprio dispositivo dai cybercriminali, che potrebbero approfittare della situazione per sottrarre dati e file importanti.

Requisiti

L’app Norton Mobile Security per Android è compatibile con gli smartphone che dispongono di Android 8.0 o versione successiva. Se si dispone di un telefono OPPO, occorre avere installato ColorOS 7.1 o versioni successive. Inoltre, in entrambi i casi è necessaria la presenza dell’app Google Play e di almeno 50 MB di spazio d’archiviazione.

Prezzi

Il piano annuale di Norton Mobile Security per Android è in promo a 12,99 euro per il primo anno, grazie al 56% di sconto sul prezzo di listino pari a 29,99 euro. Il suo acquisto offre 1 anno di protezione per 1 dispositivo mobile.

Se si è alla ricerca di una soluzione ancora più completa, segnaliamo che Norton Mobile Security è incluso anche nei piani Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium: in un’unica soluzione è possibile ottenere una protezione aggiuntiva per i propri dispositivi, le informazioni personali e la privacy online.

Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium sono in offerta rispettivamente a 34,99 euro (66% di sconto) e 44,99 euro (60% di sconto) per il primo anno.