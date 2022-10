Norton è tra i migliori antivirus votati dagli utenti

Ogni software che viene venduto online diventa più o meno noto e ricercato anche grazie al contributo degli utenti in termini di recensioni. Basandosi su questi parametri, è stata stilata una classifica dei migliori antivirus.

Tra i migliori appare Norton, specificatamente Norton 360 Premium e Norton Antivirus Plus. Per chi vuole maggiori informazioni sui test, può andare su AV Comparative oppure cliccare su NortonLifeLock.

Vediamo di seguito cosa offrono queste due versioni di Norton.

Norton 360 Premium e Antivirus Plus tra i migliori antivirus: ecco perché

Norton 360 Premium è tra i migliori antivirus votati dagli utenti perché protegge più dispositivi, tra cui PC, smartphone, tablet e Mac contro virus, malware, ransomware e phishing.

Inoltre è presente il servizio Secure VPN, il quale permette l’accesso ad app e siti Web con la sicurezza garantita da un’avanzata crittografia, sia a casa che in mobilità.

Con il Password Manager, invece, si possono generare, memorizzare e gestire le password riguardanti credenziali online o carte di credito in modo totalmente sicuro e in un vault personalizzato e crittografato.

Norton 360 Premium offre anche la possibilità di effettuare il backup del PC nel cloud per salvare documenti e file importanti nel caso in cui il disco rigido non dovesse funzionare oppure in caso di furto del dispositivo o di attacco ransomware.

Anche Norton Antivirus Plus è entrato nell’olimpo degli antivirus migliori votati dagli utenti. La protezione che offre è molto simile alla versione 360 Premium, con l’unica differenza che la protezione vale soltanto per un dispositivo a scelta tra PC o Mac.

A livello di prestazioni, però, non c’è nulla da eccepire, poiché difende il dispositivo dagli attacchi di virus, di ransomware, di spyware, di phishing e di altre minacce Web.

È anche presente il password manager per proteggere le password personali, ma non il servizio VPN. I prezzi di entrambe le soluzioni sono scontati, ma in modo differente.

Chi vuole acquistare Norton 360 Premium, deve cliccare qui, mentre coloro che preferiscono la soluzione Antivirus Plus devono accedere a questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.