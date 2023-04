Norton diventa Family: scopri le funzionalità pensate per la famiglia

Norton Family è una soluzione incredibilmente avanzata per i genitori di oggi e i grandi di domani. Metti al sicuro la tua famiglia non solo dalle minacce online, ma anche dalle abitudini errate che i tuoi figli potrebbero assumere nei confronti dei dispositivi tecnologici. Provala per un anno in offerta speciale.

Tranquillo, il prezzo è davvero conveniente. Riceverai informazioni dettagliate che ti aiuteranno e ti supporteranno a promuovere un uso equilibrato dei dispositivi da parte dei tuoi figli. Avrai a disposizione strumenti utilissimi per insegnare loro abitudini online sicure, intelligenti e sane.

Crescere i propri figli in un mondo dove la tecnologia è ormai protagonista della nostra vita non è una cosa semplice. Ecco perché Norton Family ha pensato a questo ausilio ricco di risorse e funzionalità avanzate che ti affianca nel duro, ma piacevole lavoro di genitore nell’era digitale. Scopri tutte le funzioni incluse.

Norton Family: tutte le funzionalità incluse

Norton Family è in offerta speciale, provalo per un anno e scopri tutte le sue potenzialità. Sono molte le funzionalità incluse in questa soluzione all’avanguardia. Scopriamole tutte quante insieme e nota quanto sono utili per aiutarti a gestire la vita digitale dei tuoi figli:

fornisce regolarmente informazioni sui siti che visitano i tuoi figli;

blocca i siti web dannosi o inappropriati;

premette ai figli a bilanciare il tempo trascorso online impostando dei limiti per l'utilizzo dei dispositivi;

invia approfondimenti sui termini di ricerca e sui video che interessano ai tuoi figli;

segnala comportamenti non sicuri dei tuoi figli così che tu possa discuterne con loro;

fornisce report dettagliati sulle attività dei tuoi figli online direttamente nella casella di posta o sul portale dedicato;

aiuta i tuoi figli a concentrarsi sui compiti scolastici evitando che si distraggano sul web durante l'apprendimento;

aiuta i genitori a gestire la protezione dei dispositivi attraverso un portale web di facile utilizzo.

