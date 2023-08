Norton, investimento minimo per una protezione massima: 60% di sconto

Internet è un mondo vasto e affascinante, ma è anche un luogo pieno di minacce in agguato, pronte a mettere a rischio la tua sicurezza e i tuoi dati sensibili. Ecco perché l’offerta di Norton 360 Standard, con uno sconto del 60% sull’abbonamento annuale è un’opportunità unica per garantirti una protezione completa online, risparmiando.

Norton 360 Standard è una soluzione antivirus rinomata che va oltre la semplice protezione da virus. Questo potente software offre una gamma completa di strumenti che ti consentono di navigare in modo sicuro, senza preoccupazioni e senza compromettere la tua privacy.

Protezione dalle minacce in tempo reale

Il fulcro di Norton 360 Standard è il suo sistema antivirus avanzato, che non solo rileva minacce esistenti, ma è anche in grado di identificare quelle emergenti. I tuoi dati sensibili, le informazioni finanziarie e la tua privacy saranno al sicuro grazie a questo scudo digitale che lavora in tempo reale per proteggerti da qualsiasi minaccia proveniente dal mondo online.

La Secure VPN inclusa nell’offerta ti permette di navigare su Internet in modo anonimo e protetto. I tuoi dati saranno criptati, garantendo che nessuno possa spiare le tue attività online. La tua privacy sarà preservata, sia che tu sia a casa o in viaggio, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza alla tua esperienza online.

Norton 360 Standard offre anche un Smart Firewall (o Firewall per Mac) che sorveglia attentamente le comunicazioni del tuo computer. Questo componente cruciale previene il traffico non autorizzato e migliora complessivamente la sicurezza del tuo sistema, mantenendo le tue informazioni al sicuro da potenziali attacchi esterni.

Non è più necessario ricordare una miriade di password complesse. Il Password Manager di Norton ti consente di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue credenziali online, inclusi i dati delle carte di credito. Questo ti permette di mantenere un elevato livello di sicurezza senza sforzo.

La paura di perdere i tuoi preziosi file sarà solo un ricordo grazie al backup del PC nel cloud offerto da Norton 360 Standard. Avrai a disposizione 10 GB di spazio di archiviazione per salvare documenti, foto, video e molto altro, assicurandoti che nessun dato venga perso a causa di incidenti o malfunzionamenti.

Attualmente, Norton offre un’occasione imperdibile per proteggere la tua vita digitale a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Grazie all’offerta del 60% di sconto sull’abbonamento annuale, il costo di Norton 360 Standard si riduce a soli 29,99 euro. Un investimento minimo per una protezione massima.

