Norton: proteggi la tua vita digitale con sconti fino al 71% sui piani in abbonamento

L’Epifania tutte le feste porterà via, ma non gli sconti di Norton sui suoi pacchetti di protezione, che dureranno ancora qualche giorno in più. Stiamo parlando di sconti eccezionali che arrivano fino al 71%, con scadenza della promo fissata per il 9 gennaio 2024.

È un’opportunità da non perdere per garantire la protezione dei tuoi dispositivi contro le minacce vecchie e nuove nel mondo digitale.

Alla scoperta delle offerte esclusive di Norton

Norton propone una vasta gamma di prodotti progettati per assicurare una protezione affidabile e una navigazione sicura contro i rischi cibernetici. Tra le imperdibili opportunità:

Norton Antivirus Plus : a soli €19,99, con uno sconto del 42%, offre protezione per un dispositivo, 2 GB di backup nel cloud e una promessa di sicurezza al 100% dai virus.

: a soli €19,99, con uno sconto del 42%, offre protezione per un dispositivo, 2 GB di backup nel cloud e una promessa di sicurezza al 100% dai virus. Norton 360 Standard : con uno sconto del 60%, disponibile a €29,99, estende la protezione con VPN e 10 GB di backup nel cloud.

: con uno sconto del 60%, disponibile a €29,99, estende la protezione con VPN e 10 GB di backup nel cloud. Norton 360 Deluxe : con prezzo fissato a €29,99 (sconto del 71%), offre funzionalità avanzate per 5 dispositivi, monitoraggio del dark web e protezione per i minori.

: con prezzo fissato a €29,99 (sconto del 71%), offre funzionalità avanzate per 5 dispositivi, monitoraggio del dark web e protezione per i minori. Norton 360 Premium: per 10 dispositivi, a soli €39.99 e con uno sconto del 65%, include 75 GB di backup nel cloud e funzionalità avanzate.

Le soluzioni Norton integrano caratteristiche fondamentali, come la protezione in tempo reale contro minacce online, la navigazione sicura con Secure VPN, la gestione sicura delle password con Password Manager, il backup del PC nel cloud, la protezione per i minori, SafeCam per PC, l’Orario di Scuola e il monitoraggio del dark web.

Norton ha guadagnato riconoscimenti prestigiosi da entità autorevoli come PC Mag, AV-TEST e SE Labs, consolidando la sua posizione di leader nella sicurezza informatica. La garanzia di rimborso in caso di infezione da virus sottolinea l’efficacia e la fiducia nella protezione offerta.

Non perdere l’occasione di proteggere la tua vita digitale con Norton. Affrettati, queste offerte a prezzi scontati sono disponibili solo fino al 9 gennaio 2024!

