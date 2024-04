Norton, sconti fino al 66% su tutti i prodotti (anche il nuovo Advanced)

Un ottimo antivirus (ma non solo) supportato da tutti i dispositivi e anche economico è Norton: grazie alla promozione attiva, infatti, potrai risparmiare fino al 66% di sconto sugli abbonamenti selezionati. Incluso Norton 360 Advanced, la recentissima novità che offre funzionalità extra per la protezione delle informazioni personali.

I piani in abbonamento in promozione sono:

Norton AntiVirus Plus a 19,99 euro (42% di sconto)

(42% di sconto) Norton 360 Standard a 29,99 euro (60% di sconto)

(60% di sconto) Norton 360 Deluxe a 34,99 euro (66% di sconto)

(66% di sconto) Norton 360 Advanced a 44,99 euro (66% di sconto)

Una protezione avanzata per tutti

Parliamo di Norton 360 Advanced, il nuovo prodotto di casa Norton che garantisce non solo protezione anti-malware per un massimo di 10 dispositivi (tra PC, Mac, Android e iOS), ma include anche una serie di nuove funzionalità aggiuntive che salvaguardano la tua privacy online e proteggono la tua identità.

Questi i vantaggi principali di Norton 360 Advanced:

Secure VPN : naviga in modo anonimo e sicuro senza preoccuparti del tracciamento delle attività

: naviga in modo anonimo e sicuro senza preoccuparti del tracciamento delle attività Dark Web Monitoring : ricevi avvisi se le tue informazioni personali sono compromesse sul Dark Web

: ricevi avvisi se le tue informazioni personali sono compromesse sul Dark Web Password manager : uno strumento per generare, memorizzare e gestire password e altri dati sensibili

: uno strumento per generare, memorizzare e gestire password e altri dati sensibili Social Media Monitoring (novità): monitora i tuoi account sui social media per proteggerti da attività rischiose e contenuti inappropriati

(novità): monitora i tuoi account sui social media per proteggerti da attività rischiose e contenuti inappropriati Assistenza per il ripristino dell’identità (novità): se la tua identità viene compromessa, uno specialista sarà lì per guidarti attraverso il processo di recupero

(novità): se la tua identità viene compromessa, uno specialista sarà lì per guidarti attraverso il processo di recupero Assistenza in caso di furto del portafoglio (novità): se ti rubano il portafoglio, Norton ti fornirà indicazioni su come annullare o sostituire carte di credito, patente di guida e altri documenti

(novità): se ti rubano il portafoglio, Norton ti fornirà indicazioni su come annullare o sostituire carte di credito, patente di guida e altri documenti Protezione minori : mantieni i tuoi bambini al sicuro online gestendo le loro attività e limitando l’accesso a contenuti inappropriati

: mantieni i tuoi bambini al sicuro online gestendo le loro attività e limitando l’accesso a contenuti inappropriati SafeCam per PC: ricevi avvisi sui tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam e bloccali

Con Norton, non solo ottieni una protezione avanzata contro le minacce online, ma anche un servizio clienti dedicato pronto ad assisterti in qualsiasi momento. Approfitta della promozione online per risparmiare fino al 66% di sconto sul primo anno per una selezione di abbonamenti Norton, inclusa la linea 360.