Norton Ultra VPN: sicurezza e privacy senza limiti da 2,5 €/mese

Norton non è solo un punto di riferimento del settore degli antivirus, grazie al suo tool di protezione in tempo reale dalle minacce informatiche. L’azienda, infatti, mette a disposizione anche un servizio VPN senza limiti che consente la navigazione sicura e la massima privacy oltre che con la possibilità di poter ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese e, quindi, evitare i blocchi geografici online.

La VPN di Norton è disponibile in tre versioni, tutte accessibili con una prova di 30 giorni. La versione “base” si chiama Norton Secure VPN e costa 19,99 euro per un anno (-60%). Per un utilizzo ancora più completo della rete VPN, inoltre, è possibile puntare su Norton Ultra VPN, ora disponibile al costo di 29,99 euro per un anno (-68%), con possibilità di utilizzo da 5 dispositivi e una spesa che, di fatto, è pari a 2,5 euro al mese. Il servizio include anche una protezione in tempo reale contro virus e altre minacce informatiche.

C’è anche la versione Plus che, al costo di 5 euro in più, estende la protezione fino a 10 dispositivi, con una serie di funzionalità aggiuntive. Tutte le versioni della VPN sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Norton. Tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa.

Norton Ultra VPN: sicurezza e privacy per tutti i dispositivi

Con Norton Ultra VPN è possibile accedere a Internet in sicurezza, con la crittografia del traffico dati e la possibilità di ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese per poter aggirare eventuali blocchi geografici online. Il servizio include anche un password manager, per la gestione delle credenziali d’accesso in modo sicuro, e mette a disposizione dell’utente anche 10 GB in cloud per archiviare in sicurezza i file più importanti. La VPN è utilizzabile su 5 dispositivi, anche in contemporanea.

Con l’offerta in corso, Norton Ultra VPN ora ha un costo di 29,99 euro per un anno, con uno sconto del 68% rispetto al prezzo standard e senza nessun vincolo di rinnovo. Per attivare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.