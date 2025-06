Come vedere Norvegia-Italia in streaming dall'Italia e dall'estero

Norvegia-Italia si gioca questa sera, venerdì 6 giugno, all’Ullevaal Stadion di Oslo. La partita è valida per le qualificazioni ai mondiali e il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45. È possibile vederla in streaming, anche gratis e dall’estero con la soluzione di NordVPN (in sconto), oppure in TV. Per gli uomini di Spalletti è già un match decisivo, un obiettivo da non fallire dopo due esclusioni consecutive dalla competizione.

Norvegia-Italia per i mondiali: in streaming e in TV

Le due nazionali sono inserite nel Gruppo I, guidato proprio dai nostri avversari a punteggio pieno dopo due turni. Per gli azzurri, invece, il cammino verso la FIFA World Cup 2026 inizia oggi. Le altre squadre coinvolte sono Estonia, Israele e Moldavia.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita, hai a disposizione diverse opzioni. Per lo streaming puoi fare affidamento alla diretta gratis della piattaforma RaiPlay, raggiungibile anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (scopri la promo). Vuoi guardare in TV comodamente seduto sul divano o in poltrona? È in chiaro su Rai 1.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, tra gli azzurri è emergenza in difesa: Spalletti dovrebbe schierare l’esordiente Coppola dal primo minuti, affidandogli il non semplice compito di fermare Haaland. Nessun problema di disponibilità per il collega Solbakken.

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth;

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui.

Regna l’equilibrio nel pronostico dei bookmaker, che non escludono l’ipotesi di un pareggio.

Come vedere la partita in italiano dall’estero

Ecco come fare per vedere Norvegia-Italia in streaming dall’estero, ma senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Apri l’applicazione di NordVPN (in offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

scegli un server del nostro paese presente nell’elenco del servizio e attiva la connessione per ottenere un indirizzo IP italiano;

avvia lo streaming su RaiPlay e fai il tifo per gli azzurri.