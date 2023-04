Il notebook Acer con Windows 11 a soli 299€: l'affare

Se cerchi un notebook economico, ma completo di tutto ciò che occorre per la gestire produttività di base, lo studio, la navigazione, la comunicazione da remoto o l’intrattenimento multimediale, questo è l’affare che fa per te: in questo momento, Acer Swift 1 è in forte sconto su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 299 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta.

Acer Swift 1 a 299€ è l’affare Amazon di oggi

Diamo uno sguardo al comparto hardware e alle potenzialità delle specifiche tecniche integrate. Partiamo dallo schermo: il display ha una diagonale pari a 14 pollici, con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) circondato da cornici sottili. Sotto al telaio trovano posto il processore Intel Pentium Silver N5030 con chip grafico Intel UHD, 4 GB di RAM DDR4, unità SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam con microfono integrato, altoparlanti, porte USB 3.2 Type-A e Type-C, uscita video HDMI, jack audio e fino a 16 ore di autonomia con una sola ricarica. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S, con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione automatica e immediata degli aggiornamenti rilasciati. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai l’opportunità di far tuo Acer Swift 1 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 299 euro, grazie alla promozione che lo offre in sconto del 30% rispetto al listino. Come scritto in apertura, non è dato a sapere fino a quando sarà possibile approfittarne.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il notebook sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

