Il notebook Acer Aspire 3 a 399€ nel Prime Day: ancora per poco

Cerchi un notebook economico da mettere sulla scrivania o da portare ovunque ogni giorno? Lo sconto del Prime Day sul modello Acer Aspire 3 fa al caso tuo. Ha tutto ciò che serve per la produttività quotidiana, per lo studio, per navigare online e per l’intrattenimento nel tempo libero. Non lascarti sfuggire l’occasione e acquistalo al prezzo di soli 399 euro. Attenzione: la promo scadrà tra poche ore, con la conclusione dell’evento organizzato da Amazon.

Acer Aspire 3 in sconto nel Prime Day: approfittane

Tra le specifiche tecniche troviamo il display Full HD da 15,6 pollici, il potente processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe da 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam 720p con microfono, tastiera italiana con ampio touchpad, porte USB 3.2 Type-A, jack audio e uscita HDMI, batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. La colorazione del telaio è Silver, visibile qui sotto. Dai uno sguardo alla pagina dell’offerta per altri dettagli.

Acquistalo al prezzo stracciato di 399 euro, grazie allo sconto proposto oggi dall’e-commerce. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis in pochi giorni. Il notebook Acer Aspire 3 è venduto e spedito direttamente da Amazon, che ha l’esclusiva su questo modello.

Ultime ore per il Prime Day 2025: l’evento terminerà stasera e le offerte stanno per sparire. Se non hai ancora Prime, puoi attivare adesso la prova gratuita di 30 giorni e accedere subito agli sconti, senza costi iniziali e con disattivazione libera in qualsiasi momento.