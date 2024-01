Notebook Acer (Core i7-13, 16GB/1TB): il PREZZO è CROLLATO

Lo sconto di 323 euro rende la versione più evoluta di Acer Swift Go 14 il notebook perfetto per il lavoro. Un acquisto destinato a durare del tempo, oggi al suo prezzo minimo storico. Vediamo quali sono i punti di forza che rendono l’offerta di Amazon imperdibile. Partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Acer Swift Go con Intel Core i7-13 in super sconto

Le specifiche tecniche sono da top di gamma assoluto: display OLED 2,8K da 14 pollici con bordi sottili, processore Intel Core i7-1355U con chip grafico Intel Iris X6, 16 GB di RAM DDR5 per prestazioni senza compromessi, unità SSD PCIe da 1 TB per l’archiviazione dei dati, webcam 1440p con microfono, altoparlanti con tecnologia DTS e batteria con autonomia elevata. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Sul fronte della connettività è possibile contare su Wi-Fi 6E, Bluetooth, due porte USB 4 Type-C con Thunderbolt 4, due USB Type-A, slot microSD e uscita video HDMI. Il tutto è racchiuso in un design sottile, leggero ed elegante con un corpo in alluminio, spessore da 14,9 millimetri e peso ridotto a 1,25 chilogrammi. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa

Segnaliamo dunque la possibilità di acquistare il notebook Acer Swift Go 14 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 876 euro invece di 1.199 euro come da listino, con uno sconto di ben 323 euro (-27%) applicato in automatico. È tutto pronto per metterlo nel carrello, approfittando della promozione prima che sia troppo tardi, non c’è bisogno di attivare coupon.

La disponibilità è immediata e, chi effettua subito l’ordine, può contare sulla consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. La vendita e il trasporto sono gestiti direttamente da Amazon.

