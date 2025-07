Notebook Acer da gaming con i9, 16GB+1TB e RTX 4060 in SUPER SCONTO Prime Day

Le offerte Prime Day 2025 di Amazon regalano buonissime occasioni anche sui notebook da gaming, sicuramente tra i più attesi di questa tornata di sconti. Qui ti segnaliamo allora la promozione attiva su Acer Nitro V 15, un ottimo laptop da gaming dalla buonissima scheda tecnica che puoi acquistare in offerta a 999 euro invece di 1129. Il prezzo include l’IVA e naturalmente puoi scegliere il pagamento a rate al checkout. Per accedere alla promo è necessario essere iscritti a Prime.

Le caratteristiche tecniche del notebook Acer Nitro V 15 includono un processore Intel Core i9 di 13a generazione ad altissime prestazioni e dall’ottima efficienza energetica che arriva insieme a una NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB: la combo perfetta che rende questo laptop una perfetta macchina da gioco, anche per i titoli più recenti.

Giochi che saranno esaltati dal display da 15.6 pollici Full HD di tipo IPS a 165 Hz, con cornici sottili pensate per far risaltare ancora di più l’immagine e sentirsi totalmente immersi dal gioco. Tra le altre cose che vale la pena sottolineare ecco 16GB di RAM DDR5 espandibili fino a 32GB e una SSD da 1TB, un sistema a doppia ventola per il raffreddamento e connettività totale tra HDMI 2.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 molto altro ancora.

Acer Nitro V 15 è un notebook che nasce per soddisfare anche i gamer più esigenti e grazie all’offerta Prime Day lo fa a un prezzo molto interessante: acquistalo ora a soli 999 euro invece di 1129.