 Notebook Acer Nitro V 16 con RTX 4060 in promo su Amazon
Acer Nitro V16 è un potente notebook a zero compromessi perfetto per giocare: ora in sconto a meno di 1000 euro.
Il notebook Acer Nitro V 16 è perfetto per gli appassionati di videogiochi che non vogliono rinunciare alla comodità di giocare dove si vuole, ma neanche alle prestazioni. Ecco perché parliamo di un laptop con AMD Ryzen 7 8845HS e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB, la combinazione perfetta anche per i giochi di nuova generazione. Con 16GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB oggi puoi acquistarlo in offerta a 999 euro, anche a rate.

Acer Nitro V16

La scheda tecnica di Acer Nitro V 16

Abbiamo già detto del processore e della scheda grafica, mentre il display è un fantastico pannello WUXGA IPS da 16 pollici con refresh rate a 165 Hz, ideale per chi vuole precisione visiva nel gaming competitivo ma anche per lavoro professionale.

acer Nitro V 16 ANV16-41-R097 Notebook Gaming, Processore AMD Ryzen™ 7 8845HS, Ram 16 GB DDR5, 1024 GB SSD, Display 16

acer Nitro V 16 ANV16-41-R097 Notebook Gaming, Processore AMD Ryzen™ 7 8845HS, Ram 16 GB DDR5, 1024 GB SSD, Display 16" WUXGA IPS 165 Hz, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, Windows 11 Home

999,00 1.099,00€ -9%
Vedi l'offerta

Il notebook è dotato del sistema Purified Voice 2.0 che filtra i rumori ambientali grazie all’intelligenza artificiale, mantenendo le comunicazioni, che siano di gioco o per lavoro, chiare anche nei momenti più concitati. La connettività è completa: HDMI 2.1, USB‑C con supporto USB 4.0, USB 3.2 Gen 2 e altre porte pronte ad accogliere tutte le tue periferiche.

Solido, performante e progettato per gli appassionati di videogiochi e non solo, Acer Nitro V16 in offerta a 999 euro è un’ottima scelta.

Pubblicato il 26 ago 2025

