 Notebook ASUS con RTX 4050, Intel, 16+512GB: 250€ di sconto per la Festa Prime
Maxi sconto sul notebook da gaming ASUS TUF F16 con RTX 4050: risparmio vero con la Festa Prime.
Maxi sconto sul notebook da gaming ASUS TUF F16 con RTX 4050: risparmio vero con la Festa Prime.

La Festa delle Offerte Prime 2025 ti regala una meravigliosa occasione se stai cercando un potente notebook da gaming e non vuoi spendere troppo. ASUS TUF F16, con display da 16 pollici anti-riflesso a 144Hz, processore Intel Core i5, scheda grafica NVIDIA RTX 4050, 16GB di RAM e SSD da 512GB può essere tuo al prezzo fantastico di soli 699 euro invece di 949. Al checkout puoi anche selezionare il pagamento a rate.

Acquista il notebook su Amazon

Parliamo quindi di un PC portatile attrezzato per giocare anche ai titoli più recenti senza problemi: la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU supporta le tecnologie più avanzate come il Ray Tracing e il DLSS dandoti modo di sfruttarlo al meglio per i tuoi giochi preferiti.

ASUS TUF Gaming F16 FX607VU, Notebook con NVIDIA RTX 4050, Display da 16" IPS Anti-glare, 144Hz, Intel® Core™ 5 210H, RAM 16GB, 512GB SSD, Layout ITA, Win 11 Home, Grigio

699,00 949,00€ -26,34%
Vedi l'offerta

La scheda grafica è accompagnata dal processore Intel Core i5 210H, 16GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512GB. Il display ha una diagonale da 16 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 144Hz, perfetta per giocare. Le prestazioni vengono supportate anche da un sistema di raffreddamento avanzato con ventole Arc Flow e dissipazione ottimizzata.

Acquista il notebook su Amazon

Il design è robusto, tipico di questa serie, certificato secondo standard militari per resistere anche agli urti e alle sollecitazioni più importanti. A completare il quadro, una tastiera retroilluminata RGB per aggiungere un tocco di stile. Tutto questo a soli 699 euro invece di 949: da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
7 ott 2025
