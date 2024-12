Notebook ASUS da gaming con RTX 4060 e Intel Core Ultra 7 in sconto ASSURDO (-300€)

Questo sì che rischia di essere un regalo di Natale davvero indimenticabile. Su Amazon puoi acquistare al minimo storico assoluto il magnifico notebook da gaming ASUS ROG Zephyrus G16 con uno sconto di 300 euro sul suo prezzo più basso recente. Hai anche la spedizione Prime e la consegna garantita prima di Natale, oltre alla possibilità di pagarlo in comode rate al checkout.

ASUS ROG Zephyrus G16: un notebook da gaming potentissimo

Con ASUS ROG Zephyrus G16 non rinunci davvero a nulla: hai un portatile da sogno per il lavoro ma soprattutto per il gaming, in grado di permetterti di giocare al massimo anche alle uscite più recenti. Parliamo di un dispositivo che include:

Processore Intel Core Ultra 7 155H

16GB di RAM LPDDR5X

LPDDR5X SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe da 1TB

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8GB

da 8GB Splendido display OLED da 16 pollici 2.5K a 240Hz con tecnologia ROG Nebula e formato 16:10

con tecnologia ROG Nebula e formato 16:10 Batteria da 90Wh e supporto per la ricarica USB-C fino a 100W

e supporto per la ricarica USB-C fino a 100W Peso 1,85 KG

Spessore 1,72mm

Sistema operativo Windows 11 Pro

Una meraviglia assoluta, che ha il design compatto e leggero di un notebook da portare sempre con sé, ma le prestazioni di un PC da gaming all’avanguardia con tecnologie di ultima generazione che includono un sistema di raffreddamento efficace per permetterti di giocare a lungo.

Un capolavoro della tecnologia, con tanto di modulo termico 2.0 autopulente personalizzato che elimina la polvere per migliorare la stabilità a lungo termine. ASUS ROG Zephyrus G16 è il sogno di ogni gamer in cerca di una soluzione portatile senza rinunciare alle prestazioni: acquistalo adesso con 300 euro di sconto, anche a rate.