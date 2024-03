Notebook ASUS (Intel Core, 16/512GB) in forte sconto su Amazon

Perfetto per il lavoro e per lo studio, ASUS Vivobook 15 oggi è in forte sconto su Amazon. Il notebook ha dalla sua un comparto hardware evoluto e un design senza compromessi, come da tradizione per il marchio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home. Fino a mezzanotte, non perdere l’occasione di risparmiare durante la Festa delle Offerte di Primavera sull’e-commerce.

ASUS Vivobook 15

Ecco quali sono le specifiche tecniche in dotazione al portatile: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento da 60 Hz e cerniera lay-flat per una rotazione fino a 180 gradi, processore Intel Core i5-1532U di dodicesima generazione con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera ergonomica ErgoSense, trattamento Antimicrobial Guard Plus della superficie per inibire la proliferazione di virus e batteri, porte USB 3.2 Type-C e Type-A, batteria con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il notebook ASUS Vivobook 15, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argenti, al prezzo finale di soli 549 euro. Il forte sconto è applicato in automatico da Amazon che garantisce inoltre la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno.

Non rimandare: le opportunità della Festa delle Offerte di Primavera saranno disponibili ancora solo per poche ore. L’evento terminerà a mezzanotte: esplora la sezione amazon.it/springdealdays e trova ciò che desideri.