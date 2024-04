Notebook ASUS al MINIMO STORICO su Amazon (sconto 270€)

Una segnalazione veloce per lo sconto di 270 euro che oggi porta ASUS Vivobook Go al suo prezzo minimo storico su Amazon. Le caratteristiche del notebook lo rendono adatto ai professionisti, agli studenti e a chi cerca un computer per l’intrattenimento nel tempo libero. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Prezzo minimo storico per ASUS Vivobook Go

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore AMD Ryzen 5 7520U con chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, tastiera full size, webcam 720p con microfono, altoparlanti con tecnologia SonicMaster, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB-C e USB Type-A, uscita HDMI per il collegamento a un monitor esterno, jack audio e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Windows 11 Home in modalità S con licenza ufficiale Microsoft. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla descrizione completa.

Il portatile ASUS Vivobook Go al prezzo finale di soli 429 euro, al suo minimo storico grazie allo sconto di 270 euro (è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon), è un affare da cogliere al volo. La colorazione è Black, quella visibile nell’immagine qui sopra. È l’occasione perfetta per chi cerca un computer da dedicare al lavoro, allo studio o all’intrattenimento nel tempo libero.

È venduto e spedito da Amazon con l’e-commerce che garantisce la disponibilità immediata, la spedizione gratuita e la consegna a domicilio assicurata già entro domani per chi sceglie di effettuare l’ordine in questo momento. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.