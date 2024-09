Notebook ASUS TUF Gaming A15 (Ryzen 7+RTX 3050) in forte sconto Amazon

Per gli appassionati in cerca di un ottimo notebook da gaming senza spendere troppo, ASUS TUF A15 è perfetto allo scopo. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al minimo storico di soli 849 euro invece di 1099, con spedizione Prime e consegna immediata.

ASUS TUF Gaming A15: la scheda tecnica del notebook

Il notebook è capace di garantire prestazioni elevate per il gaming e per il lavoro su progetti intensivi. Equipaggiato con un display da 15,6″ a 144Hz, è alimentato dal potente processore AMD Ryzen 7 7435HS, che offre prestazioni superiori per tutte le attività, mentre la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6 garantisce la massima resa grafica nei giochi più impegnativi.

La cura nel dettaglio riguarda anche il design con una tastiera retroilluminata RGB per un’esperienza di gioco più coinvolgente e personalizzabile: presente anche una webcam integrata, un dettaglio non così scontato in prodotti di questo genere.

Il notebook regge grazie ad un sistema di raffreddamento avanzato dotato di ventole ARC Flow per garantirti una migliore dissipazione del calore, in modo che possa mantenersi fresco anche durante le sessioni di gioco più intense. Per comunicare e la creazione di contenuti multimediali, invece, puoi contare su un sistema di cancellazione del rumore AI bidirezionale.

Con 16GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB e una buona quantità di porte, a questo notebook non manca niente per il gaming, il lavoro intenso e l’intrattenimento. Acquistalo adesso al minimo storico di 849 euro.