Notebook con chip LTE, consegne aumentate nel 2020

Il mercato PC ha sicuramente beneficiato dello scoppio della pandemia COVID-19 che ha costretto lavoratori e studenti ad adottare smart working e didattica a distanza. Tra i prodotti più popolari del 2020 risultano i notebook con modem LTE. Secondo i dati pubblicati da Strategy Analystics, le consegne sono aumentate per 70%.

Notebook LTE per essere “always connected”

Finora i notebook con connettività LTE erano indirizzati principalmente all’utenza business per garantire una connessione ad Internet anche durante gli spostamenti per lavoro. In seguito allo scoppio della pandemia COVID-19 sono invece molto utilizzati in casa sia dai dipendenti aziendali che da studenti e insegnanti, soprattutto se la linea fissa non offre una velocità soddisfacente.

La novità è stata rilevata da Strategy Analytics. Nel 2020 sono stati consegnati 10,1 milioni di notebook con un incremento del 70% rispetto ai 5,9 milioni del 2019. Attualmente ci sono oltre 26 milioni di notebook con connettività cellulare nel mondo. Solo negli ultimi 12 mesi l’aumento è stato del 25%.

La società di analisi stima che il numero salirà fino a 14,3 milioni entro il 2025 e che il 69% dei modelli avrà una connettività 5G. Già nel corso del 2021 si prevede un notevole incremento dei notebook con modem 5G. Le prime avvisaglie di questo nuovo trend sono arrivate dal CES 2021 di Las Vegas. Diversi produttori hanno infatti annunciato modelli “always connected”, come il Lenovo IdeaPad 5G.

Ovviamente il successo dipenderà dai prezzi dei notebook e soprattutto dai piani tariffari degli operatori telefonici (almeno per il mercato consumer).