Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO

Amazon lancia in esclusiva uno sconto importantissimo sul Samsung Galaxy Book5 360: parliamo di un notebook convertibile da 15.6 pollici con processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16GB di RAM, SSD da 512GB e display AMOLED Touchscreen che puoi prendere oggi a soli 1099 euro invece del prezzo consigliato di 1699. Puoi pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

Ci troviamo di fronte a un convertibile 2-in-1 elegante e leggero con un design a 360° che consente di passare rapidamente dalla modalità laptop a quella tablet e viceversa.

La scocca nasconde il nuovo processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) con grafica potenziata e NPU avanzata capace di raggiungere fino a 47 TOPS, con 16GB di RAM e SSD da 512GB. Il display AMOLED touchscreen da 15,6″ è semplicemente meraviglioso e puoi interagire con esso grazie alla S Pen inclusa per sfruttare le funzioni che supportano l’intelligenza artificiale, come cerchiare un elemento sullo schermo per ottenere subito risultati di ricerca, modificare contenuti e navigare con gesti multi‑touch intuitivi.

La potente batteria garantisce, tieniti forte, fino a 31 ore di autonomia, con ricarica rapida per non interrompere il flusso di lavoro. La connettività è completa di 2 porte Thunderbolt 4, HDMI, USB‑A, slot microSD, jack audio e Wi‑Fi 7.

Dotato di Windows 11 Home e certificato Copilot+ PC, il Galaxy Book5 360 è pronto a stupirti: acquistalo adesso su Amazon a soli 1099 euro invece di 1699, anche a rate.