Notebook convertibile HP: a QUESTO PREZZO è imperdibile

Segnaliamo rapidamente la grande offerta di Amazon che propone HP Envy x360 15 al suo prezzo minimo storico. È in sconto di 200 euro, grazie alla promozione dell’e-commerce che rende il notebook convertibile più conveniente che mai. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, ma non solo. I pezzi disponibili sono pochissimi, meglio sbrigarsi per non perdere l’occasione.

HP Envy x360 15: il notebook convertibile a -200€

Tra i punti di forza citiamo il display touch da 15,6 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, il processore AMD Ryzen 7 5825U in grado di gestire ogni operazione, chip grafico AMD Radeon integrato, 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, altoparlanti, webcam con microfono e protezione della privacy, batteria con autonomia elevata. Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti e le nuove funzionalità non appena disponibili.

Al prezzo finale di 999 euro invece di 1.119 euro come da listino, HP Envy x360 15 nella configurazione appena descritta è un affare imperdibile per chi vuol acquistare un notebook dal comparto hardware evoluto e in grado di offrire una notevole versatilità grazie al suo design convertibile. Lo sconto di 200 euro è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici.

Vendita e spedizione sono curate da Amazon. Attenzione: ci sono pochi pezzi rimasti. Gli interessati effettuino subito l’ordine per non correre il rischio di inciampare in un sold out. Le recensioni pubblicate lo promuovono con un voto medio da 4,5/5 stelle.

