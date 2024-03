I notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera

Ecco una selezione dei migliori sconti sui notebook proposti su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via. Ci siamo concentrati sui brand leader del mercato, quelli più conosciuti e affidabili, spaziando tra modelli adatti principalmente al lavoro e altri per lo studio, senza dimenticare i portatili per il gaming.

Festa delle Offerte di Primavera: i notebook in sconto

Il sistema operativo è sempre Windows 11 (fatta eccezione per il Chromebook con ChromeOS). Partiamo dal HP 15s che integra display da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-1255U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB ed è in promozione a 679 euro (-20%).

Lenovo IdeaPad 3, in offerta a 399 euro (-37%), integra invece il processore Intel Core i3-1115G4, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Design convertibile per Lenovo IdeaPad Flex 5 con schermo da 14 pollici, processore Intel Core i3-1215U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e Wi-Fi 6. Quanto costa? Oggi può essere tuo a soli 569 euro (-29%).

Da un altro marchio leader del mercato ecco il modello Acer Aspire 3 da 15,6 pollici, in sconto a 549 euro (-34%): integra processore Intel Core i7-1165G7, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Un altro notebook convertibile: Acer Aspire 3 Spin a 569 euro (-19%) ha in dotazione display da 14 pollici, processore Intel Core i3-N305, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB.

ASUS Vivobook 15 con schermo da 15,6 polici, processore Intel Core i7-1255U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta a 649 euro (-28%).

Dedicato a chi vuole un pannello più grande, ASUS Vivobook 16X è in sconto a 1.099 euro (-27%). È un portatile da 16 pollici con processore Intel Core i7-12650H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Perfetto per la scuola, HP Chromebook 14a è tra i migliori affari di oggi 229 euro (-34%). Integra schetmo da 14 pollici, processore Intel Celeron N4120, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Chiudiamo con alcuni modelli dedicati al gaming, partendo da ASUS ROG Strix in sconto a 1.399 euro (-39%) con display da 16 pollici a 240 Hz, processore Intel Core i7-13650HX, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060.

Il modello MSI Thin GF63 da 15,6 pollici, oggi in sconto a 1.039 euro (-23%), ha dalla sua Intel Core i7-1265H, NVIDIA RTX 4050, 16 gB di RAM, SSD da 512 GB e Wi-Fi 6.

Concludiamo l’elenco con Acer Predator Helios 16 da 16 pollici 1.499 euro (-32%), processore Intel Core i7-13700HZ, 16 GB di RAM DDR5, SSD da 1 GTB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata per chi non accetta compromessi.

Amazon celebra la bella stagione con la sua Festa delle Offerte di Primavera, fino a lunedì 25 marzo. Trova le offerte più convenienti su amazon.it/springdealdays, senza bisogno di abbonamento abbonati Prime.