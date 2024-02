Notebook da gaming (i9, 16GB RAM, SSD 1TB e RTX 4070) in SUPER SCONTO

Acer Predator Helios Neo 16 è un notebook da gaming che non bada a compromessi: dotato di una scheda tecnica semplicemente strepitosa che ti racconteremo nel paragrafo successivo, oggi puoi averlo su Amazon con uno sconto clamoroso di 300 euro. Naturalmente, vista la spesa comunque non contenuta, puoi anche scegliere di pagarlo in comode rate.

Acer Predator Helios Neo 16: la scheda tecnica del notebook da gaming

Come ti anticipavamo, non si bada a compromessi perché Acer Predator Helios Neo 16 è dotato di un processore Intel Core di 13a generazione i9-13900HX e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB GDDR6: una combinazione devastante degna di un PC desktop perfetta per giocare ai massimi livelli ovunque ti trovi.

Tutto ciò viene esaltato da un magnifico display WQXGA IPS da 16″ con formato 16:10 e refresh rate di 165 Hz DDS. Non mancano naturalmente le opzioni dal punto di vista della connettività: lo fa con un’ampia gamma di porte, tra cui 2 USB 3.2 Gen2, 1 USB 3.2 Gen1, 2 Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e un lettore di schede Micro SD.

C’è spazio anche per il design con una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone che aggiunge un tocco di personalità al tuo setup gaming, mentre i tasti di scelta rapida della modalità ti consentono di adattarti rapidamente a ogni situazione di gioco.

Lo sconto di 300 euro offerto da Amazon è dunque una grossa opportunità da non farti scappare: aggiungilo adesso al tuo carrello e preparati a portare il gaming ad altissime prestazioni ovunque tu voglia.

