Notebook da Gaming Lenovo LOQ con RTX 5050, i5 e SSD da 1TB a un prezzone

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione spettacolare che ti permette di avere un Notebook da Gaming eccezionale a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Lenovo LOQda 15 pollici conNVIDIA GeForce RTX 5050 a 999 euro.

Tieni conto che il prezzo di listino si aggira intorno ai 1.200 euro e dunque in questo momento c’è un risparmio di circa 200 euro sul totale. Soprattutto portandoti a casa questo computer portatile potrai giocare ai tuoi titoli preferiti, anche quelli di ultima generazione, senza dover abbassare la grafica. E se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Lenovo LOQ da 15 pollici: oggi è il migliore affare

Sicuramente a questa cifra il Lenovo LOQ è uno dei migliori Notebook da Gaming che puoi acquistare ed ecco perché devi essere velocissimo. Innanzitutto si presenta con un generoso display da 15 pollici con cornice sottile su tre lati e una risoluzione FHD da 1920 x 1080 p con refresh rate da 144 Hz. Gode di una tastiera retroilluminata con tasti silenziosi e sensibili e una touchpad bello grande e fluido.

E poi ovviamente il fiore all’occhiello, la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8 GB e il potente processore Intel Core i5 di 13a generazione. Troviamo poi una RAM da 16 GB e un SSD da 1 TB. C’è già installato il sistema operativo Windows 11 Home e potrai avvalerti delle porte USB Type-A, USB Type-C, HDMI, Ethernet e uscita per casse o cuffie.

Una grandissima promozione che proprio perché così allettante scadrà da un momento all’altro. Perciò prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo LOQda 15 pollici conNVIDIA GeForce RTX 5050 a 999 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.