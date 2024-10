Notebook Dell 15.6" (8+512GB, Ryzen 5) al minimo storico per la Festa Prime

Per la Festa delle Offerte Prime puoi regalarti un nuovo laptop da usare per il lavoro o l’università: in questo senso, il Dell Inspiron 15 è perfetto e puoi acquistarlo in sconto al minimo storico di 379 euro invece di 479. L’offerta è naturalmente riservata agli iscritti Prime ed è valida fino a domani.

Notebook Dell Inspiron 15: leggero, potente, versatile

La scheda tecnica di questo laptop include un processore AMD Ryzen 5 7520U e scheda grafica AMD Radeon ad alimentare un display da 15.6 pollici Full HD dalle immagini nitide e dai colori brillanti, perfetto anche per le videochiamate vista la presenza della webcam integrata HD.

Con numerose porte a disposizione per il collegamento dei dispositivi esterni, il notebook include una tastiera progettata per il massimo comfort con tasti ben distanziati, tastierino numerico separato e tasti di scelta rapida. Inoltre, la cerniera di sollevamento migliora l’ergonomia, offrendo un angolo di digitazione ottimale che riduce l’affaticamento dei polsi.

A completare il quadro abbiamo 8 GB di RAM e una velocissima SSD da 512GB per darti la potenza necessaria per gestire più applicazioni contemporaneamente e al contempo avere una buona quantità di spazio.

Con Windows 11 Home preinstallato, il Dell Inspiron 15 è disponibile solo per oggi e domani al prezzo eccezionale di 379 euro invece di 479.