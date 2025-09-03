Notebook Dell (Intel Core, Windows 11) a € 414 con questo codice

È in corso una promozione di Amazon che porta Dell Inspiron 15 3530 al prezzo di soli 414 euro. Una spesa davvero contenuta, tenendo conto delle caratteristiche del notebook, adatto alla produttività di ogni giorno, ma anche allo studio: è perfetto per il ritorno a scuola. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo subito nel carrello, si tratta di un’offerta a tempo.

Il notebook Dell Inspiron 15 3530 al minimo storico

Integra un display Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il processore Intel Core i5-1334U con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono la tastiera italiana, la webcam con microfono, la connettività wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth oltre a una gamma completa di porte fisiche, mostrate nell’immagine qui sotto. Trovi altri dettagli nella scheda del portatile. Aggiungiamo che il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale.

Ti basta digitare il codice IT15Y al check out in “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” per sbloccare il doppio sconto sul listino e acquistare il notebook Dell Inspiron 15 3530 al prezzo minimo storico di 414 euro. È tra le migliori occasioni di oggi se stai cercando il modello giusto per il Back to School. La disponibilità è immediata con la consegna gratis in un giorno.

L’e-commerce di Amazon in Italia spegne 15 candeline e propone uno speciale evento di sconti. Basta visitare la pagina riservata, dove è raccolta una panoramica delle migliori opportunità. Informatica, casa, elettronica e gaming: i tagli di prezzo non risparmiano alcuna categoria.