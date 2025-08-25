Notebook Dell XPS con RTX 4050 in MEGA SCONTO: risparmi oltre 700 euro

Il laptop Dell XPS 16 è oggi protagonista di una fantastica offerta esclusiva su Amazon. Questo potente notebook con ampio display FHD da 16.3 pollici a 120Hz, con Intel Core Ultra 7 Series 1 di ultima generazione, 16GB di RAM, SSD da 1TB e NVIDIA RTX 4050 può essere tuo a 1799 euro invece di 2556: un risparmio enorme su un prezzo comunque importante, ma che per fortuna puoi anche pagare a rate.

Le caratteristiche del notebook Dell XPS 16

Un notebook che non bada a compromessi, a cominciare dal display InfinityEdge da 16,3 pollici in risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz, ampio formato e cornici sottili che esaltano l’immagine.

Tutto gestito dal processore Intel Core Ultra 7 155H da ben 16 core con ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale che distribuiscono potenza e risorse là dove servono davvero. Accanto, la NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di GDDR6 offre quella riserva grafica necessaria per affrontare editing complessi, progetti 3D e sessioni di gioco.

A completare il tutto, la memoria LPDDR5X da 16 GB a 6400 MHz velocissima e l’unità SSD PCIe NVMe da 1 TB con porte Thunderbolt 4, USB‑C, lettore microSD e il Wi‑Fi 6E. Il design è in alluminio Platino per unire solidità e leggerezza, con una tastiera retroilluminata così elegante che sembra un corpo unico nella scocca.

Infine, Windows 11 Home e il supporto integrato a Copilot completano il pacchetto di un laptop che ti durerà anni. Acquistalo ora con oltre 700 euro di sconto.