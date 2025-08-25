 Notebook Dell XPS con RTX 4050 in MEGA SCONTO: risparmi oltre 700 euro
Il notebook Dell XPS 16 è un mostro di potenza perfetto per lavorare e giocare: oggi in maxi sconto su Amazon.
Il notebook Dell XPS 16 è un mostro di potenza perfetto per lavorare e giocare: oggi in maxi sconto su Amazon.

Il laptop Dell XPS 16 è oggi protagonista di una fantastica offerta esclusiva su Amazon. Questo potente notebook con ampio display FHD da 16.3 pollici a 120Hz, con Intel Core Ultra 7 Series 1 di ultima generazione, 16GB di RAM, SSD da 1TB e NVIDIA RTX 4050 può essere tuo a 1799 euro invece di 2556: un risparmio enorme su un prezzo comunque importante, ma che per fortuna puoi anche pagare a rate.

Dell XPS 16

Le caratteristiche del notebook Dell XPS 16

Un notebook che non bada a compromessi, a cominciare dal display InfinityEdge da 16,3 pollici in risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz, ampio formato e cornici sottili che esaltano l’immagine.

Tutto gestito dal processore Intel Core Ultra 7 155H da ben 16 core con ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale che distribuiscono potenza e risorse là dove servono davvero. Accanto, la NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di GDDR6 offre quella riserva grafica necessaria per affrontare editing complessi, progetti 3D e sessioni di gioco.

A completare il tutto, la memoria LPDDR5X da 16 GB a 6400 MHz velocissima e l’unità SSD PCIe NVMe da 1 TB con porte Thunderbolt 4, USB‑C, lettore microSD e il Wi‑Fi 6E. Il design è in alluminio Platino per unire solidità e leggerezza, con una tastiera retroilluminata così elegante che sembra un corpo unico nella scocca.

Infine, Windows 11 Home e il supporto integrato a Copilot completano il pacchetto di un laptop che ti durerà anni. Acquistalo ora con oltre 700 euro di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 ago 2025
