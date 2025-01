Notebook economico con CPU Intel e Windows 11: sconto a 199€

Metti sulla tua scrivania bvate B5 al prezzo di soli 199 euro. È la scelta giusta, se stai cercando un notebook economico per l’utilizzo quotidiano. A caratterizzarlo sono un design curato nei minimi dettagli e un comparto hardware adatto anche alla produttività oltre che alla navigazione online, allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. È in offerta a tempo su Amazon, proposto con uno sconto interessante. Vediamo perché vale la pena approfittarne subito, prima del sold out.

bvate B5, il notebook Windows 11 economico

Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con supporto a tutte le funzionalità della piattaforma, inclusa la ricezione degli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, integra un display Full HD da 14 pollici, il processore Intel Celeron N4020, 6 o 8 GB di RAM, un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, sei porte fisiche per il collegamento delle periferiche, altoparlanti, webcam con microfono e batteria con autonomia elevata. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

Puoi comprare il notebook bvate B5 al prezzo di soli 199 euro nella versione nella versione 6/256GB oppure a soli 207 euro in quella 8/256GB. Si tratta di una differenza di spesa minima. In entrambi i casi, lo sconto è applicato in automatico, senza richiedere coupon o codici promozionali.

Lo puoi ordinare subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Tra i vantaggi c’è anche la spedizione gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Infine, ti segnaliamo il voto medio pari a 4,7/5 ottenuto dalle recensioni sull’e-commerce.