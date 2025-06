Notebook gaming Acer (Core Ultra, RTX 4060) in offerta a tempo

Uno dei notebook gaming più interessanti tra quelli in circolazione, Acer Predator Helios Neo 14, è protagonista di un’offerta a tempo su Amazon che merita una segnalazione. Ha tutto ciò che serve per soddisfare anche i più esigenti: potenza di calcolo, impiego dell’AI, ray tracing e comparto audio di alto profilo. L’intera esperienza si concentra nel display da 14,5 pollici con frequenza di aggiornamento da 165 Hz e risoluzione 3072×1920 pixel. Il sistema operativo è Windows 11 Home. È incluso un codice per sbloccare 3 mesi di abbonamento al servizio Game Pass Ultimate di Microsoft con centinaia di titoli pronti per essere giocati.

Occasione su Amazon: Acer Predator Helios Neo 14

Il cuore pulsante è costituito dal processore Intel Core Ultra 7 155H con supporto nativo all’intelligenza artificiale. Ad affiancarlo c’è poi la scheda video NVIDIA RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata, per prestazioni grafiche senza compromessi e con una fluidità sempre impeccabile anche in alta risoluzione. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena segnalare 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, tastiera con retroilluminazione RGB, batteria con autonomia elevata e il telaio con ventola AeroBlade 3D per una dissipazione ottimale. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Lo sconto di 150 euro porta il prezzo del notebook gaming Acer Predator Helios Neo 14 al suo minino storico di 1.149 euro, nella configurazione hardware appena descritta. La disponibilità è immediata.

Acquistalo ora per riceverlo già entro domani direttamente a casa, con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità di Amazon sia per quanto riguarda la vendita che la spedizione, gestite attraverso la sua rete logistica e senza passare da intermediari.