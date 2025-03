Notebook gaming (NVIDIA RTX): l'offerta per Acer Nitro V 15

Tanta potenza di calcolo e design ricercato per Acer Nitro V 15, il notebook da gaming che trovi oggi in forte sconto. È un’occasione proposta da Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera, l’evento iniziato martedì e che proseguirà fino al 31 marzo. Al suo prezzo minimo storico può essere considerato a tutti gli effetti un affare da mettere sulla scrivania.

Notebook da gaming: Acer Nitro V 15 in offerta

C’è sono il sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti. Il comparto hardware è di fascia alta, come si intuisce dalle specifiche tecniche che riportiamo di seguito, rimandando alla scheda completa per altre informazioni.

Display Full HD da 15,6 pollici con refresh rate da 165 Hz;

processore Intel Core i9-13900H;

scheda video GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata, DSSL e ray tracing;

16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 32 GB);

SSD PCIe NMVe da 1 TB;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ed Ethernet;

tastiera retroilluminata, webcam con microfono;

altoparlanti con DTS: X Ultra e tecnologia TrueHarmony;

porte USB-A, USB-C con Thunderbolt e HDMI;

batteria con autonomia elevata.

L’affare di oggi ti permette di comprare il notebook da gaming Acer Nitro V 15 al suo prezzo minimo storico di 1.099 euro. Non devi attivare coupon: lo sconto sul listino è applicato in automatico. Amazon si occupa della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratis già entro domani se lo acquisti ora.

È una delle tante occasioni proposte in questi giorni sull’e-commerce per la Festa delle Offerte di Primavera: esplora la sezione dedicata e scoprile tutte, l’evento terminerà il 31 marzo.