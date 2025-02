Notebook da gaming in sconto: l'affare si chiama Lenovo LOQ

Design e prestazioni si fondono nel notebook da gaming della serie Lenovo LOQ oggi in forte sconto su Amazon. Unisce l’affidabilità tipica del brand a prestazioni da capogiro, mettendo il tutto al servizio sia del gioco che della produzione dei contenuti multimediali. L’offerta a tempo in corso sull’e-commerce lo sta proponendo al suo prezzo minimo storico.

Lenovo LOQ: minimo storico per il notebook da gaming

Le specifiche tecniche del comparto hardware sono di alto livello, a partire dal processore Intel Core i5-12450HX affiancato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata. Ci sono poi 16 GB di RAM, un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione, la connettività Wi-Fi e Bluetooth, una gamma completa di porte per la connettività e la batteria con autonomia elevata. Tutto questo senza dimenticare il display Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz per una fluidità senza compromessi e la tastiera retroilluminata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Puoi dunque acquistare il notebook da gaming della gamma Lenovo LOQ al suo prezzo minimo storico di 899 euro, approfittando del forte sconto proposto da Amazon, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Luna Grey visibile in queste immagini. La disponibilità è immediata.

Ordinalo adesso per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari. Si tratta di un’offerta a tempo, dunque non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito.