Notebook HP al 40% IN MENO su eBay, che sconto!

Dopo averti segnalato la offerta eBay sullo smart TV Samsung 4K del 2022, torniamo tra le numerose pagine del medesimo portale per farti notare un altro dispositivo d’elettronica in promozione. Questa volta trattiamo il segmento dei notebook, in quanto eBay sta proponendo assieme a Monclick il computer portatile HP 250 G8 al 40% in meno: sono esattamente 370 euro in meno tagliati dal prezzo di listino!

Notebook HP in offerta su eBay

Il computer portatile in questione, noto appunto come HP 250 G8, è dotato di un display Full HD da 15,6 pollici e, sotto la scocca, presenta nel comparto memoria 16 GB di RAM DDR4 da 3.200 MHz e un singolo SSD M.2 da 256 GB di capienza. Il cuore pulsante è il chipset Intel Core i5-1135G7, dotato di chip grafico Intel Iris Xe integrato. Non aspettatevi quindi performance sensazionali per il gaming: questo computer portatile dà il suo meglio per la produttività, ergo per studio o lavoro.

Non mancano una webcam HP TrueVision 720p, il supporto a schede SD, SDHC e SDXC, due porte USB 3.2 Gen 1 e la porta HDMI 1.4b. Il sistema operativo è invece Windows 11 Pro con servizi pre-installati come McAfee LiveSafe (30 giorni di prova), Xerox DocuShare (30 giorni di prova), e la suite di supporto HP.

Solitamente Monclick propone questo computer portatile a 913,99 euro ma, per un periodo di tempo limitato e fino all’esaurimento delle scorte, sarà acquistabile a 543,99 euro. Come anticipato in apertura, si tratta di un taglio del 40% sul listino. Alla quota finale va però aggiunto un totale di 6,90 euro per la spedizione, che verrà completata entro martedì 25 luglio 2023 completando l’acquisto oggi, 20 luglio 2023. Il pagamento va completato con PayPal, Google Pay o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.