Notebook HP con i5, 16GB RAM, SSD 512GB e Windows 11: 100 euro di SCONTO su Amazon

Amazon sta offrendo uno sconto molto interessante su questo notebook del marchio HP perfetto per lavorare, studiare o per l’intrattenimento. Puoi acquistarlo in esclusiva con uno sconto di 100 euro e spedizione Prime, che ti permetterà di riceverlo subito a casa.

Notebook HP in sconto: la scheda tecnica

Il notebook HP Pavilion Plus 14-eh1001sl si presenta con Windows 11 Home già a bordo, per una scheda che include un processore Intel Core i5-1340P che può raggiungere una frequenza fino a 4,6 GHz grazie alla tecnologia Turbo Boost, offrendo 12 core e 16 thread supportati da una cache L3 di 12 MB e una scheda grafica integrata Intel Iris Xe.

Con 16 GB di RAM DDR4 saldati direttamente sulla scheda madre a una frequenza di 3200 MHz e un SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB, l’avvio e l’accesso ai dati sono rapidi ed efficienti.

Il display IPS da 14 pollici con risoluzione 2.2K (2240×1400 pixel) offre una qualità visiva eccezionale, con micro-edge, antiriflesso e filtro per la riduzione della luce blu. La luminosità SDR di 400 nits e HDR di 300 nits, insieme alla copertura 100% sRGB, rendono questo schermo perfetto per lavori di precisione visiva.

La tastiera standard, color argento naturale, include tasti realizzati con plastica riciclata e una retroilluminazione per l’uso in condizioni di scarsa illuminazione. Il touchpad HP Imagepad supporta gesti multi-touch, mentre il lettore di impronte digitali aggiunge un ulteriore livello di sicurezza.

Infine, l’autonomia con una batteria che dura fino a 9 ore e 45 minuti e il supporto alla ricarica rapida. Le opzioni di connettività includono HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, un jack audio e una DisplayPort. Con un peso di soli 1,4 kg e uno spessore di 1,84 cm, il HP Pavilion Plus 14-eh1001sl è facile da trasportare, rendendolo una scelta eccellente per professionisti in movimento. Tuo con 100 euro di sconto.