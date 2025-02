Notebook HP Omen con i5, 16GB RAM e RTX 4050 in sconto al MINIMO

Offerta molto interessante da non perdere su Amazon sul notebook HP Omen 16 con scheda tecnica da gaming che puoi acquistare a soli 799,99 euro invece di 899,99, con pagamento a rate a tasso zero selezionabile al checkout e spedizione Prime per la consegna immediata.

Notebook HP Omen 16 in offerta: la scheda tecnica

Il notebook è dotato di un processore Intel Core i5-13420H con 8 core e 12 thread con una velocità di clock massima di 4.6GHz. A supporto ecco 16GB di RAM DDR5 a 5200MHz e una SSD NVMe da 512GB per tempi di caricamento rapidissimi.

Il comparto grafico è invece affidato ad una potente NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di memoria GDDR6, compatibile con ray tracing avanzato e intelligenza artificiale per un’esperienza visiva e di gioco degna di un vero PC da gaming esaltata da un display IPS da 16.1 pollici Full HD con refresh rate a 144Hz.

Altra chicca è la tastiera retroilluminata RGB a 4 zone con tecnologia anti-ghosting e rollover a 26 tasti, perfetta per giocare senza compromessi. La connettività è invece composta da Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porte USB-C, HDMI 2.1, Mini DisplayPort e una porta Ethernet RJ-45.

Ultimo dettaglio da sottolineare: il notebook arriva a casa senza sistema operativo dandoti modo di installare quello che preferisci e sfruttare così al meglio tutte le sue capacità. Un laptop dunque potente, aggiornabile e con prestazioni al top: acquistalo anche a rate a soli 799,99 euro.