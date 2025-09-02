 Notebook HP a soli 294 euro? TUTTO VERO su Amazon
Perfetto per il Back to School: notebook HP 15 da 15,6 pollici con processore Intel e Windows 11 in offerta a prezzo davvero stracciato.
Cerchi il notebook giusto per il ritorno a scuola? Al prezzo stracciato di soli 294 euro trovi il modello HP 15. Perfetto per studiare, ma non solo, ha in dotazione il sistema operativo Windows 11, ovviamente preinstallato e pronto all’uso. La spedizione è gratuita con la consegna prevista già entro domani. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Notebook economico per la scuola: l’affare HP 15

Ha tutte le carte in regola per offrire un’esperienza semplice e intuitiva, permettendo di svolgere ogni attività in modo rapido ed efficace. Al suo interno integra il processore Intel Core i3-N305 con tecnologia Turbo Boost, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e da un veloce SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB. Trova posto anche il display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e cornici sottili, mentre la tastiera full size con tastierino numerico è realizzata in parte con plastica riciclata. La batteria garantisce fino a 7 ore e mezza di autonomia e supporta la ricarica rapida (da 0% a 50% in 45 minuti). Non mancano la webcam HD con riduzione del rumore e doppi microfoni integrati, un design sottile ed elegante nella colorazione Diamond White e uno spessore di 1,86 centimetri, oltre a una buona dotazione di porte tra le quali figurano USB-C, USB-A, HDMI e jack audio. Scopri di più nella descrizione completa.

Le caratteristiche del notebook HP 15

Al prezzo finale di soli 294 euro, il notebook HP 15 è un ottimo affare, soprattutto in vista del Back to School. Digita il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare, per sbloccare il doppio sconto.

HP Laptop 15-fd0009sl, Intel Core i3-N305, RAM 8GB DDR4, SSD 256GB, Intel UHD, Display 15.6” FHD SVA 250 Nits, Antiriflesso, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Diamond White

Sono trascorsi 15 anni dal lancio di Amazon.it e l’e-commerce festeggia con promozioni speciali. Dai un’occhiata alla pagina riservata, dove è disponibile una selezione delle migliori offerte. I ribassi includono prodotti per casa, gaming, elettronica e informatica come in questo caso.

Pubblicato il 2 set 2025

2 set 2025
