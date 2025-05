Notebook Lenovo 15.6" FHD 8+256GB in sconto LAMPO su Amazon (-120 euro)

Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook perfetto per lavoratori in mobilità e studenti visto il suo design leggero e facilmente portatile che non rinuncia alle prestazioni per quanto riguarda invece la scheda tecnica. Oggi è in offerta lampo su Amazon a un prezzo da non perdere: solo 349 euro invece di 469, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Il laptop è dotato di processore Intel Core i3-N305 affiancato da 8GB di RAM DDR5 e una SSD da 256GB. Lo schermo ha una diagonale da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia Dolby Audio per regalarti un sonoro chiaro e coinvolgente, perfetto per la visione di contenuti multimediali.

Il modulo WiFi 6 integrato assicura connessioni velocissime e stabili, mentre grazie alle porte Type-C potrai semplificare il trasferimento dati, la connessione a monitor esterni e la ricarica rapida. Il design sottile e leggero già accennato è un’altra caratteristica che lo rende un acquisto da non perdere con finitura Arctic Grey che aggiunge quel tocco di eleganza.

Con Lenovo IdeaPad Slim 3 potrai lavorare, studiare e divertirti ovunque con la massima comodità e senza rinunciare alle prestazioni. Un notebook affidabile e moderno che puoi acquistare oggi in offerta lampo a soli 349 euro invece di 469.