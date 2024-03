Notebook Lenovo a soli 86€: ecco come averlo

In questo momento, Lenovo IdeaPad Slim 1i è in sconto a soli 86 euro su Amazon. Un prezzo davvero stracciato, per il notebook del marchio leader nel mercato PC. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale e include un anno di abbonamento premium a Microsoft 365. Vediamo come approfittare dell’offerta, che tende una mano a chi cerca un portatile economico da destinare alla produttività di base, allo studio, alla navigazione o all’intrattenimento multimediale.

Lenovo IdeaPad Slim 1i a 86 euro: l’affare

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 14 pollici, processore Intel Celeron N4020, chip grafico Intel UHD 6000, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, autonomia elevata e una gamma completa di porte per la connettività. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Dunque, come acquistare Lenovo IdeaPad Slim 1i al prezzo finale di soli 86 euro? Non bisogna far altro che selezionare l’opzione usato (usato in ottime condizioni) per veder applicato in automatico uno sconto che lo porta a 123 euro, come nell’immagine qui sopra. Un ulteriore riduzione del 30% sarà poi aggiunta al check-out. Attenzione: la tastiera è di tipo QWERTZ (può essere rimappata).

Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e di approfittarne subito. Le unità in promozione sono poche e non sappiamo fino a quando rimarranno disponibili. Segnaliamo infine che Amazon garantisce la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista entro pochi giorni. È venduto dalla sezione Seconda mano dell’e-commerce che ne assicura il perfetto funzionamento.