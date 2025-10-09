 Notebook Lenovo con i5, 16GB di RAM e SSD da 1TB a 150€ in meno con lo sconto Amazon
Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook ideale per lavoro e università, è in sconto ad un ottimo prezzo su Amazon.
Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook ideale per lavoro e università, è in sconto ad un ottimo prezzo su Amazon.

Oggi su Amazon potresti aver trovato il tuo nuovo notebook. Perché Lenovo IdeaPad Slim 3, un PC portatile leggero e veloce con processore Intel, 16GB di memoria RAM e SSD da 1TB è in offerta al suo minimo storico assoluto: il prezzo infatti è di soli 549 euro contro i 699 consigliati dal produttore. Al checkout puoi anche richiedere la spedizione Prime e il pagamento a rate.

Il design del notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Un laptop essenziale capace di adattarsi a ogni genere di attività in mobilità, che sia per il lavoro, lo studio o del semplice intrattenimento. Abbiamo già detto delle caratteristiche tecniche principali che comprendono un processore Intel Core i5-12450H, 16GB di RAM LPDDR5 di ultima generazione e una velocissima SSD da ben 1TB di spazio.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera italiana, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 1TB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Tastiera italiana, Windows 11 Home - Arctic Grey

549,00 699,00€ -21%
Il design è leggero e sottile, pensato per facilitarne il trasporto e, nonostante questo, integra un generoso numero di porte grazie a due USB 3.2 Gen 1, una porta USB-C 3.2 Gen 1 (con supporto dati, alimentazione e DP 2.1), una porta HDMI 1.4, un jack combinato da 3.5mm e uno slot per la lettura di schede di memoria.

Con connettività WiFi 6 e Bluetooth, scheda grafica integrata Intel e una batteria che dura a lungo con ricarica rapida, lo schermo ha una diagonale da 15.6 pollici con formato 16:9 che migliora l’esperienza visiva. Il prezzo scontato di oggi su Amazon è da record: solo 549 euro invece di 699.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
9 ott 2025
