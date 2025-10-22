 Notebook Lenovo con OLED, 16+512GB e Windows 11: 150€ di sconto su Amazon
Sconto del 25% di Amazon sul notebook Lenovo IdeaPad Slim 5x con spettacolare schermo OLED.
Sconto del 25% di Amazon sul notebook Lenovo IdeaPad Slim 5x con spettacolare schermo OLED.

Lenovo IdeaPad Slim 5X è un notebook da 14 pollici CoPilot+, fantastico schermo OLED, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Un PC portatile potente, leggero e sottile che oggi su Amazon puoi prendere a soli 749 euro invece di 999, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Lenovo IdeaPad Slim 5x

Questo modello integra nativamente l’intelligenza artificiale per offrirti un’esperienza di utilizzo più fluida, intuitiva e produttiva. Il processore è il Qualcomm Snapdragon X-Plus affiancato dalla GPU integrata Qualcomm Adreno per prestazioni elevate e un’efficienza energetica strepitosa. La batteria da 57 Whr assicura infatti ore di utilizzo continuo con supporto alla ricarica rapida.

749,00999,00€-25%
Altro grande protagonista è senza dubbio il display OLED da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel): luminoso, nitido e dai colori spettacolari, anche sotto la luce diretta del sole. Il design è elegante, sottilissimo e resistente, con una dotazione completa di porte, incluse USB-C, per collegare facilmente accessori e periferiche esterne.

Con sistema operativo Windows 11 Home e funzionalità AI di Copilot+, è un notebook moderno e potente pronto a stupirti: acquistalo ora in sconto a soli 749 euro invece di 999.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ott 2025
